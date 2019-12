Massaro a Sky: "Devo ringraziare Sacchi per ciò che sono diventato"

Intervistato a Sky all'hotel Principe di Savoia, Daniele Massaro ha parlato così sul Milan: "Oggi ha sbagliato molto, ma siamo increscita. Deve essere più pragmatico sotto porta, perchè la squadra dai 25 metri al portiere ha fatto ottimi miglioramenti"

Sulla storia del Milan: "Modestamente aver scritto il mio nome nella storia del Milan, che poco tempo fa era il club più titolato al mondo. Dobbiamo ritornare al più presto. La mia seconda pelle è rossonera. Grazie alle persone che mi hanno scooperto in un oratorio, mi hanno dato la possibilità di giocare in Serie A e di vestire la squadrava che tifano da bambino, quella del Milan. Sono stati 10 anni straordinari e sarò grato per aver vinto tutto quello che c'era da vincere.

Sul gol in finale col Barcellona: "Io ho fatto al contario di quello che ha fatto qualsiasi professionista, che parte dall'attaco fino alla panchina. Io invece sono partito dalla panchina, grazie a tutte le persone che mi hanno migliorato. Grazie anche ad Arrigo Sacchi, che da quando mi ha detto "Nella mia squadra non giocherai mai" ho dovuto cambiere per giocare con lui. Forse non interpretavo il calcio che voleva lui, e grazie a lui sono tornato ad essere l'attaccante della nazionale"

Su Paquetà: "Non è facile entrate e trovare il ritmo della partita"