Matic ricorda un grande ex rossonero: "Per me Savicevic è stato il miglior giocatore del Milan"

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dello United, Nemanja Matic ha parlato di grandi ex rossoneri e del campionato italiano. Queste le sue parole: "Per me Savicevic è stato il miglior giocatore del Milan. Penso che se chiedete ai tifosi del Milan che lo ricordano giocare, allora diranno lo stesso perché era un giocatore speciale e a quel tempo, per me, era uno dei migliori in Europa. Anche Boban era grande e dall'altra parte c'era [Dejan] Stankovic all'Inter, era incredibile e ha vinto molte cose con loro. Ho avuto l'opportunità di giocare un po' con lui, anche con [Nemanja] Vidic... quindi sì, il campionato italiano per me era probabilmente, negli anni '90, il miglior campionato del mondo".