Matthaus duro su Upamecano: "Corpo estraneo, rapporto qualità-prezzo deludente"

Lothar Matthaus, leggenda del Bayern Monaco, ha criticato aspramente l'acquisto e le prestazioni di Upamecano: "Penso che alcuni giocatori non abbiano ancora raggiunto quello che ci si aspetta da loro a Monaco, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando di Upamecano. È un corpo estraneo sia nell'avviare la manovra che nel lavoro difensivo. Ovviamente è un problema anche per i compagni di squadra, che poi se ne accorgono anche loro. Certo, il suo livello non dà sicurezza ai giocatori che lo circondano".