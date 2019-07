Maxi Lopez sul Milan: "Una volta era una famiglia, poi è cambiato"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan, Maxi Lopez, ha parlato della sua esperienza in rossonero: "Ho fatto sei mesi in prestito ed era tutto allestito per poter proseguire, ma a Catania c’erano dei dirigenti poco capaci, gli accordi sono stati modificati e io sono dovuto rientrare". Maxi è amico di Higuain: "È andata male al Milan? Ci conosciamo fin da piccoli. È un ragazzo che deve essere motivato costantemente. Il Milan una volta era una famiglia, poi è cambiato. A un giocatore occorre stabilità, uno così non ti va via se hai un progetto chiaro. Peccato, poteva essere un gran bel matrimonio".