Messias a DAZN: "Lavoriamo sempre con voglia, non ci sono problemi. Oggi importante l'atteggiamento"

Junior Messias è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Napoli:

Sulla partita di oggi: "Ci vuole sempre la qualità, l’atteggiamento giusto e l’approccio alla partita: sarà importante oggi".

Essere più cinici: “Non vedo nessun problema. Tutte le squadre passano momenti in cui le cose non vanno bene. Noi lavoriamo con voglia in settimana, per me non ci sono problemi”.