Mihajlovic alla vigilia della gara col Milan: "Orsolini? Se non si sveglia, finisce in tribuna"

Messaggio chiaro e diretto quello lanciato questo pomeriggio da Sinisa Mihajlovic a Riccardo Orsolini. Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico serbo s'è così espresso sulla stagione che attende la stella della sua squadra: "Io con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Per quanto riguarda la squadra ho visto che tutti si stanno allenando bene, anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Domani vedremo, ma sono fiducioso perché ho visto un bel ritiro e un bel pre campionato. I più esperti danno tanti consigli ai giovani e questi ultimi hanno acquisito maggiore autostima”.