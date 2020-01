Mihajlovic sicuro: "Ibra-Milan? A Bologna si sarebbe divertito di più"

Lunga intervista a Sinisa Mihajlovic, quest'oggi, sulle pagine di Sportweek. Il tecnico del Bologna, oltre che della sua malattia, ha parlato anche di calciomercato e del mancato arrivo del suo amico Zlatan Ibrahimovic, a lungo corteggiato dai felsinei prima della firma col Milan: "Se mi dispiace che non si arrivato? Sì, perché penso che qui si sarebbe divertito di più". Il bomber svedese ha deciso invece di tornare in rossonero con un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione: per Ibra maglia numero 21