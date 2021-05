Milan Femminile, Bergamaschi: "Finalmente andiamo in Europa, la Champions è il sogno di tutte"

Ai microfoni di Milan TV, Valentina Bergamaschi, laterale del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole dopo la qualificazione in Champions League: "Finalmente andiamo in Europa, abbiamo lottato fino all'ultimo, ma finalmente il nostro sogno si è avverato. Speriamo di toglierci altre soddisfazioni, a partire dalla finale di Coppa Italia del 30 maggio. La Champions è il sogno di tutte, è una qualificazione storica per il Milan. Siamo entrate nella storia, è una grande emozione. Nonostante tutto, i tifosi ci hanno sempre seguito. Decido questo traguardo a mia nonna che non c'è più".