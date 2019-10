Milan Femminile, Bergamaschi: "Vogliamo strappare il titolo alla Juve"

Valentina Bergamaschi, attaccante del Milan femminile, ha così parlato dagli studi de La Domenica Sportiva in cui era ospite, lanciando la sfida al vertice alle avversarie, e bi-campionesse uscenti, della Juventus: "Sì, anche tra le donne la Juve è la squadra più temibile. Non vediamo l'ora di affrontarle per provare a strappare loro il titolo. Degli uomini bianconeri mi sta piacendo molto Cuadrado, perché sta giocando davvero bene da terzino, in un ruolo non suo".