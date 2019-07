Milan Femminile, Giacinti: "L'obiettivo è andare in Champions. Ganz? Mi ha già dato tanti buoni consigli"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'arrivo sulla panchina rossonera di Maurizio Ganz: "Un uomo ci porterà esperienze diverse, nuove. Ganz era tosto in campo. A me ha già dato tanti buoni consigli, al primo colloquio. Credo che faremo un buon campionato. Ganz ha a disposizione un bel gruppo, nuovo in gran parte, e ambizioso. Non so dove arriveremo, ma andremo lontano. Obiettivi? Al Milan l’ambiente è bello, si sta bene, abbiamo una buona squadra. L’obiettivo è continuare a crescere dopo il bel campionato, andare in Champions. Questa volta il torneo sarà ancora più equilibrato, tante squadra si stanno rinforzando, in A è arrivata l’Inter. Sarà divertente".