Milan, Gazidis sull’Uefa: "Probabile un settlement per quattro anni"

Anche Ivan Gazidis ha parlato ieri a Milanello in occasione del raduno in vista della nuova stagione. L'ad milanista ha ovviamente affrontato il tema del Fair Play Finanziario, come riporta questa mattina il Corriere della Sera: "È una situazione complicata, visto che la prossima volta in cui il Milan tornerà sotto l’osservazione della Uefa si sarà qualificato, speriamo, per una coppa europea. Si può supporre che quando Nyon ci giudicherà, se riscontrerà anomalie, arriveremo a un settlement agreement per un percorso lungo quattro anni. Il nostro obiettivo è creare fondamentali dal punto di vista finanziario virtuosi così da infondere un senso di fiducia all’Uefa. I nostri obiettivi quindi coincidono con quelli di Nyon".