Milan-Piatek, Preziosi: "Per ora ci sono stati solo sondaggi, non è ancora arrivata nessuna offerta"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX riporta questa mattina alcune dichiarazioni di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, il quale ha commentato così le voci sull'interesse del Milan su Piatek: "Ci sono stati solo sondaggi, non c’è alcuna offerta, non c’è nulla di serio. Se dovesse arrivare un’offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Né abbiamo alcuna necessità di muoverci e dover cedere Piatek".