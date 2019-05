Milan Under 17, Cretti: "La Roma è molto forte, ma noi siamo sereni e consapevoli dei nostri mezzi"

Mattia Cretti, centrocampista del Milan Under 17, ha parlato così ai microfoni di acmilan.com in vista del match in programma domenica contro la Roma, valido per l'andata dei quarti di finale dei playoff di campionato: "La Roma è molto forte, l'abbiamo incontrata due anni fa e ci ha eliminato ai Quarti. Vogliamo riscattarci, li conosciamo bene perché molti giocatori sono rimasti. Noi arriviamo da due vittorie consecutive in quattro giorni, l'ultima contro il Benevento è stata un pochino più difficile. Mister Terni ci ha detto di giocare tranquilli, sereni e con la consapevolezza nei nostri mezzi. Il gruppo è sereno, c'è sempre grande sostegno da parte di tutti: dopo aver iniziato male la stagione, con il passare del tempo abbiamo creato un legame più forte con l'allenatore e siamo riusciti a scalare la classifica".