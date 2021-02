Milito sullo scontro Lukaku-Ibra: "Cose che possono accadere in campo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Milito ha parlato dello scontro tra Lukaku e Ibrahimovic: "La carriera parla per loro - ha dichiarato - non è un episodio che può rovinare tutto. Quelle cose possono accadere, in campo. Anche io venivo provocato, ma la reazione non si può mica prevedere: dipende da quel che ti passa per la mente in quel momento. Sì, forse hanno un po’ esagerato, tirandola troppo per le lunghe".