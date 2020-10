Minotti: "Campionato falsato?No ma sicuramente è condizionato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex capitano del Parma Lorenzo Minotti ha parlato del campionato italiano durante l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Campionato falsato? Falsato no ma condizionato si. Per i giocatori e per i club le partite vengono vissute in modo nuovo, con preoccupazione. In questo momento la testa e le energie dei calciatori vengono disperse e condizionano le prestazioni."