MN - A. Marques: "Kaio Jorge? Al Santos è stato fondamentale. Si muove in funzione della palla"

Andersinho Marques, giornalista di "MondoSportivo Brasil", si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulle caratteristiche tecniche di Kaio Jorge: "Al Brasile e al Santos non sono mai mancati giovani di talento e Kaio Jorge, tra tutti, è il nome più caldo in questo momento per il mercato, visto che ha il contratto in scadenza tra 6 mesi. La scorsa stagione è stato determinante in Copa Libertadores a soli 18 anni, diventando il capocannoniere della squadra con 5 gol. Così si è guadagnato la fama di bomber. Tuttavia, i numeri nel Brasileirão non sono proprio brillanti. In campionato, infatti, giocando quasi sempre da titolare, in assenza di alternative nell’attacco, ha segnato appena 4 reti. Nonostante tutto, è stato ed è ancora fondamentale per il Peixe per la sua tipologia di gioco mai statica. Quando si parla di talenti brasiliani si pensa sempre a giocatori tatticamente disordinati. Kaio Jorge, invece, si muove sempre ordinatamente in funzione della palla, tra le linee per anticipare i difensori, aiutando perfino il centrocampo. Lo scorso anno nel Santos mancava qualcuno che creasse gioco in mezzo, perciò l’allenatore Cuca spesso gli chiedeva di retrocedere per fare quasi il trequartista. A livello tattico, dunque, in Serie A non avrebbe grandi problemi, perché alla sua età è già formidabile. Si ambienterebbe in fretta".