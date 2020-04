MN - Amelia: "Mi auguro che il Milan possa tornare ad avere una filosofia da club vincente"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato dell'addio di Boban e Maldini. Questa la domanda e la risposta:

Sig. Amelia, cosa pensa dell'addio di Boban e di quello sempre più probabile di Maldini?

"Difficile capire da fuori la realtà. C'è sicuramente grande dispiacere per Boban perchè parliamo di un grande giocatore e di una persona che ha rinunciato alla vicepresidenza della FIFA per tornare al Milan e dare il suo contributo. Su Paolo non so cosa succederà, certamente sarebbe un azzardo anche il suo addio visto che per tanti anni si parlato del suo ritorno al Milan. Non so cosa succederà, oggi non è nemmeno facile parlare vista la situazione che stiamo vivendo. Non so che Milan sarà, mi auguro sinceramente che il club possa tornare presto ad avere grandi ambizioni e avere una filosofia di club che porta avanti un percorso vincente come è successo nell'era Berlusconi".