MN - Braglia: "Per raggiungere l'Europa non serve un miracolo. Con la Juve la speranza è l'ultima a morire"

In attesa di Milan-Genoa la redazione di MilanNews.it ha contatto Simone Braglia, ex portiere di entrambe le squadre. Con lui abbiamo parlato dell’obiettivo del Milan. "Ora come ora il Milan può puntare solo all’Europa. Non serve un miracolo perché la strada è quella, però ci sono i due ostacoli Roma e Napoli da superare. Oltre all’Europa direi che servirebbe anche la finale di Coppa Italia: una vittoria contro la Juve sarebbe ottima, anche se le assenze sono importanti ma, come si dice, la speranza è l’ultima a morire”