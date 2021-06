MN - Busiello (CEO Firs1): "Maldini ha un modo di fare d'altri tempi. Massara è un dirigente molto preparato"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Busiello, agente e CEO dell'agenzia Firs1, che collabora in Italia con l'agenzia Niagara Sports ha parlato del lavoro di Maldini e Massara. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le sue parole: "Maldini ha una grande esperienza nel calcio, ha un carisma e un modo di fare d'altri tempi. E' piacere parlare con lui e con Massara che è un dirigente anche lui molto preparato. Per me hanno fatto un lavoro fantastico negli ultimi due anni, basta pensare che il Milan è arrivato secondo senza avere una delle rose più forti in Italia. Anche Pioli è stata una grande sorpresa, ha dimostrato di essere un grande allenatore".