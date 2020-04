MN - Cantarelli: "In campo non si è ancora visto il vero Paquetà. Mi aspettavo che avrebbe faticato in Europa"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Bruno Cantarelli, giornalista di Band News Tv, ha parlato dell'impatto di Paquetà in Europa (Clicca qui per la versione integrale dell'intervista).

Ti aspettavi le difficoltà riscontrare da Paquetà con il Milan e con il calcio italiano?

“Me lo aspettavo. Non a causa della mancanza di tecnica del giocatore, perché non è il caso di Paquetà. Ma i giovani giocatori brasiliani hanno spesso difficoltà ad adattarsi alla vita in Europa. In campo non si è ancora visto il vero Paquetá, non è ancor un giocatore al culmine della maturità. Penso che fosse un giocatore ancora in via di sviluppo quando ha lasciato il Brasile. Così, se aggiunto a questa fase della sua carriera, allo stile del calcio italiano, e alle questioni di adattamento della vita al di fuori del campo, ho immaginato che potesse avere difficoltà. E che ad un certo punto avrebbe tentennato”.