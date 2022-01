MN - Capua sull'intervento subito da Tomori: "L'invasione chirurgica non è particolarmente cruenta"

Il dott. Giuseppe Capua, esperto in traumatologia dello sport (patologie o lesioni del ginocchio, della spalla e della colonna vertebrale) e la relativa riabilitazione, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sull'intervento di Tomori: "L'intervento in artroscopia significa che si entra all'interno dell'articolazione con una telecamera e l'inserimento di acqua, grazie alla quale si entra poi, attraverso una seconda incisione, con uno strumento chirurgico (come una forbice, una pinza o una sorta di fresa) che va a correggere la lesione del menisco. L'invasione chirurgica non è particolarmente cruenta, fermo restando che si tratta sempre di un intervento chirurgico e non di una banalità: va rispettata.

