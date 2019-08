MN - C.Garcia: “Se Silva resterà al Milan lo farà con voglia di rivincita”

La redazione di MilanNews.it ha contattato la giornalista portoghese Claudia Garcia, che in Italia collabora con Tuttosport e con la Rai. Queste le sue parole sull'eventuale permanenza di André Silva: “Se lui rimarrà, lo farà con voglia di rivincita. Penso che lui possa ritagliarsi lo spazio come seconda punta. Non so se per recuperare la fiducia, avrebbe bisogno di giocare in campionato. Ma non so se accadrà”.