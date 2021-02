MN - Chiarugi: "Milan da scudetto? Sarà un campionato combattutissimo"

L'ex rossonero Chiarugi, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così della corsa scudetto in campionato.

Potrà la squadra di Stefano Pioli lottare fino in fondo per lo scudetto?

“Vediamo prima come va il derby, ma credo che l’Inter sarà l’avversario più temibile in questo rush finale, come anche la Juventus. Sarà un campionato combattutissimo dove gli scontri diretti con le grandi faranno la differenza e determineranno le posizioni in classifica. Mi auguro con tutto il cuore che il Milan, senza nulla togliere all’Inter, vinca. Io tifo Milan e mi fa piacere vedere che sia tornato ad alti livelli”.