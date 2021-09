MN - Colino: "L'Atletico ha un pessimo ricordo di Giroud"

Jesús Colino, giornalista ed inviato di AS che segue le vicende dell'Atletico Madrid, è stato contattato da MilanNews.it. Il collega spagnolo ha parlato dello stato di forma di Joao Felix e dell'ultimo incontro con Olivier Giroud: "L'Atletico è in un momento difficile, dove ci sono tanti giocatori che non hanno ancora un ruolo definito: non sono né titolari né riserve. E uno di questi è proprio Joao Felix, che al momento non è una prima scelta di Simeone. Ma il brutto momento di Griezmann gli potrebbe offrire qualche chance, anche se molto probabilmente giocherà l'ultima mezz'ora. Vuole rifarsi, soprattutto dopo l'ultima espulsione, e in Champions League si sono viste alcune delle sue migliori partite: come contro Lipsia, Salisburgo e Bayern Monaco. L'Atletico ha un pessimo ricordo di Giroud: lo scorso anno con il Chelsea segnò in rovesciata il gol dell'1-0".