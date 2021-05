MN - Condò: "Milan in Champions? Deve tornare ad essere la normalità"

Intervistato da Milannews.it, Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha commentato così il ritorno in Champions League del Milan: "Mi sono piaciute le parole di Maldini, ma non mi aspettavo niente di meno. Il Milan, per quello che è successo negli ultimi dieci anni, è giusto che festeggi un piazzamento in Champions League. È chiaro però che questo deve tornare ad essere l’assoluta norma”.

