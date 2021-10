MN - Cucchi su Kessie: "Credo che la vicenda Donnarumma abbia insegnato qualcosa"

Riccardo Cucchi, storico radiocronista sportivo, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it sul rinnovo di Kessie: "Mi auguro che le esigenze economiche del giocatori alla fine possano sposarsi con quelle del Milan. Però serve che le parti si vengano incontro. La vicenda Donnarumma credo abbia insegnato qualcosa anche a chi pensava che non potessero esserci alternative al fortissimo portiere italiano e invece Maignan sta dimostrando tutto il suo valore e sinceramente non credo che il Milan abbia motivi per rimpiangere Donnarumma. I calciatori devono rendersi conto della situazione economica che sta attraversando il nostro calcio e decidere se vogliono continuare ad indossare una maglia gloriosa come quella del Milan che ha un progetto ambizioso oppure se vogliono fare altre scelte".