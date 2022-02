MN - Cucchi su Pioli: "Nella crescita di certi giocatori c'è molto del suo lavoro"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Pioli: “Nella crescita di certi giocatori c’è molto del lavoro di Pioli. Lo conosco bene, è un uomo molto intelligente e molto misurato che sa di calcio. Sa far giocare bene le squadre e questo evidentemente è un vantaggio soprattutto per i più giovani. Il Milan ha in Leao, Maignan, Theo, Tonali dei giocatori di talento. Da questa lista, nonostante l’età, non posso escludere ovviamente Giroud che in fatto di classe e rendimento è tra i più importanti per i rossoneri”.