MN - Damiani: "Il Milan ha fatto una grandissima stagione. La squadra può confermarsi e lottare per lo scudetto"

Intercettato da Gianluigi Torre, inviato per Milannews.it a Casa Milan, l'ex calciatore e attuale procuratore Oscar Damiani ha parlato della stagione del Milan. Queste le sue parole: "Un'ottima stagione quella del Milan, non me l'aspettavo. Grandi complimenti alla dirigenza. E' stato un campionato difficile ma con ottimi risultati e con una squadra di grande prospettiva. Il Milan può confermarsi e spero che possa lottare anche per lo scudetto. Credo che quando si ha una grande società alle spalle come quella che ha il Milan, anche i giocatori rendono al meglio"