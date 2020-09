MN - Giavær: "Il Milan ha preso il più grande talento del campionato norvegese"

Il Milan non era l'unica squadra su Jens Petter Hauge. In merito a questo, Jonas Giavær, giornalista norvegese, ha dichiarato a Milannews.it: "Il Brighton lo voleva fortemente e penso che anche l’Heerenven lo avesse monitorato. Huesca aveva fatto un’offerta che era stata rifiutata e su di lui c’era anche l’interesse del Manchester United chi lo aveva monitorato per diverso tempo. Penso che molte squadre di grandi campionati lo stessero monitorando. Il Milan, tuttavia, dopo la magica notte di San Siro, ha voluto fortemente prendere il giocatore per farlo arrivare a Milano. Ora i rossoneri hanno a disposizione il più grande talento del campionato norvegese".