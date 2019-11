MN - Hubner sui nuovi acquisti: "Theo Hernandez mi piace tantissimo"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, Dario Hubner ha parlato così dei giocatori arrivati al Milan durante il calciomercato estivo: "Theo Hernandez mi piace tantissimo: un esterno veloce che spinge nel modo giusto sulla fascia, ma che sa anche difendere abbastanza bene. Leão è uno che fa una partita buona e una così così, però nelle partite prima aveva dimostrato di avere i colpi. Quando non gira è difficile fare bene, servirebbero 2-3 vittorie di fila per rasserenare l'ambiente. Bennacer è un giocatore, così come tutti gli altri, che avrebbe bisogno di continuità e fiducia. Servirebbe far fare loro una decina di partite di fila per capire quale sia il loro reale valore. Mi viene sempre l'esempio di Coutinho all'Inter: il brasiliano faceva una partita e poi andava in panchina un mese. È andato a giocare fisso in altre squadre ed è diventato un grande giocatore. Mi rendo anche conto, però, che la posizione del Milan non consente di aspettare il giocatore e quindi c'è meno pazienza".