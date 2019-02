MN - Jacobelli: "Calhanoglu? Aveva bisogno di ritrovare il gol. Bravo Gattuso a sostenerlo anche nei momenti difficili"

In merito ad Hakan Calhanoglu, che sabato ha segnato il suo primo gol in questo campionato contro l'Atalanta, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha dichiarato a Milannews.it: "Se può essere la svolta della sua stagione? Sì, aveva bisogno di ritrovare il gol. Che Calhanoglu abbia ottime qualità tecniche è fuori discussione, si erano viste anche prima che arrivasse al Milan. La bravura di Gattuso è stata quella di saper sostenere il giocatore anche nei momenti meno positivi. La corsa del turco dopo il gol per andare ad abbracciare il tecnico e i compagni in panchina è stata molto significativa".