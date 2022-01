MN - Lieto su Thiaw: "È un difensore calmo e affidabile. Ha tanto potenziale"

Toni Lieto, giornalista della testata sportiva tedesca Kicker ed esperto di casa Schalke04, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulle caratteristiche di Thiaw: "Secondo me è un giocatore che potrebbe non soffrire troppo il salto dalla ZweiteLiga (la Serie B tedesca, ndr) alla Serie A e l'eventuale chiusura in positivo della trattativa potrebbe essere un affare per entrambi i club: il Milan si assicurerebbe un giocatore calmo, affidabile, soprattutto giovane e in crescita con ancora tanto potenziale da esprimere, mentre lo Schalke risolverebbe parte delle sue grandi difficoltà finanziari; il club tedesco ha già il sostituto: è Marius Lode, al quale si aggiunge il recupero dopo un lungo infortunio di Salif Sané. Poi, è chiaro: il Milan è un'opzione molto attraente per Thiaw, anche se adesso gioca comunque in un club prestigioso...".