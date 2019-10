MN - Lodetti su Suso: "Possono capitare momenti negativi"

Durante la sua intervista per MilanNews.It Giovanni Lodetti ha parlato così del momento di difficoltà che sta attraversando Suso: "Durante una stagione, possono capitare momenti negativi. Ci sono state anche voci di mercato che magari potrebbero aver condizionato il suo rendimento. Suso ha grandi qualità e prima o poi le farà vedere come ha fatto in passato. Da fuori non è facile capire certe situazioni, vanno vissute da dentro, però credo sia giusto aiutare il giocatore e non buttarlo giù. Se l'allenatore fa giocare Suso è perch secondo lui merita di giocare".