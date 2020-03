MN - Maldera: "Uefa e Figc hanno fatto una scelta giusta e rispettosa con il rinvio dell'Europeo"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Andrea Maldera, ex collaboratore e match analyst del Milan attualmente nello staff dell'Ucraina, ha parlato dell'emergenza Corona Virus. Questa la domanda e la risposta:

Sig. Maldera, come sta vivendo questo momento di emergenza?

"La sto vivendo con la consapevolezza che è un momento difficile per tutti, in attesa che le cose migliorino e rispettando al massimo le disposizioni che sono state date. Serve grande senso civico e rispetto, nella speranza che le cose migliorino il primo possibile. Ovviamente le cose non possono migliorare da sole, ognuno deve metterci del proprio".

E' stato giusto, secondo lei, fermare i campionati, le coppe e rinviare l'Europeo al 2021?

"Al momento la priorità è la saluta di tutti, degli atleti, dei componenti dello staff, dei tifosi, dei giornalisti. La UEFA e la FIGC hanno fatto una scelta di coscienza e rispettosa. Come Nazionale che doveva partecipare all'Europeo, c'erano grandi aspettative e grande voglia, ma ci sono altre priorità in questo momento. Giocare l'Europeo un anno dopo non ci cambia la vita, sperando che tra 12 mesi le cose siano migliorate. Non è il momento di fare inutili polemiche, ma di condividere insieme una situazione difficile per poi ripartire al meglio. Meglio aspettare un anno e vedere un Europeo con gli stadi pieni di tifosi, che vivere una competizione triste".