MN - Marino su Salernitana-Milan: "Penso che sarà una bella partita"

Vincenzo Marino, allenatore e vice di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Salernitana-Milan: “Penso che sarà una bella partita, la Salernitana cercherà in tutti i modi di fare risultato per tirarsi fuori da una situazione di classifica preoccupante. D’altra parte, il Milan sta facendo più che bene e vorrà vincere per cercare di mantenere il primo posto in classifica”.