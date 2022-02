MN - Marino sulla lotta Scudetto: "Se lo merita il Milan di Pioli"

Vincenzo Marino, allenatore e vice di Stefano Pioli ai tempi della Salernitana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: “Io spero che tra le tre squadre in corsa per lo Scudetto la spunti il Milan. Nutro un affetto speciale nei confronti di Pioli e spero che alla fine ce la possa fare. Credo che se lo meriti assolutamente per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni da allenatore”.