MN - Massaro: "Ibra? Dispiace ma i ragazzi avranno uno stimolo in più per dimostrare di essere da Milan"

Intervistato da MilanNews.it, Daniele Massaro ha parlato così di Ibrahimovic: "“Ibra è un campione che io ho avuto la fortuna di vedere dagli spalti quando giocava nel Milan ed ero invidioso quando giocava per altre squadre. È un grande campione ma non sono io a decidere. Mi dispiace ma sono convinto che i ragazzi che sono qui avranno uno stimolo in più per dimostrare di essere da Milan, onorandola e centrando un posto in Champions”