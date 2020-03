MN - Nosotti: "La FIFA darà linee guide sulla riduzione degli stipendi poi le società dovranno modulare in base alle proprie possibilità"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato del possibile taglio degli stipendi. Questa la domanda e la risposta:

Argomento riduzione taglio degli stipendi dei calciatori. Pensa che ci debba essere una scelta collegiale ordinata dalla lega o debba essere una decisione autonoma dei club?

“Penso che se dovessero aderire ad una scelta di principi comuni questo provvedimento potrebbe essere più facile anche se le situazioni sono differenti da società a società. Alcune sono quotate in borsa, altre ovviamente hanno diverse esigenze. Credo ci debba essere un confronto chiaro tra le squadre e gli atleti, i calciatori mi sembrano disponibili. Penso che possa essere una prospettiva di risparmio per le diverse squadre nel contenere le perdite a bilancio e al tempo stesso metterebbe questi giocatori nella prospettiva di rinunciare a qualcosa o procrastinare nel bilancio successivo. Ci vogliono delle linee di massima in cui poi le società ragioneranno con i propri tesserati. Tutto il mondo del calcio poi dovrà essere rivisto, diminuendo spese e perdite per evitare che imploda. Bisogna, quindi, ridurre gli ingaggi e diversificare i modi di introitare. Credo che la FIFA darà linee guida precise a federazioni e società cercando poi di modulare in base alle diverse società. Sarà poi importante che i risparmi sugli ingaggi possano garantire lo stipendio a dipendenti e società."