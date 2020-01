MN - Novellino: "Pioli è un ottimo allenatore, ma non ha la bacchetta magica"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Walter Novellino ha parlato così di Stefano Pioli: "Pioli è un ottimo allenatore. Sta cercando di sistemare le cose, ma ci vuole tempo, non ha la bacchetta magica. Anche Giampaolo è un ottimo tecnico. Posso dire quello che penso? La qualità della squadra lascia un po’ a desiderare. Alcuni giocatori fanno fatica a stare nel contesto del Milan. I rossoneri hanno dovuto richiamare Ibrahimovic, il campione ideale per dare una mano a questi giovani. Sono bravi, ma hanno bisogno di tempo. E Milano non può aspettare. Ma allo stesso tempo, andare in discoteca dopo una sconfitta per 5-0 dà fastidio un po’ a tutti".