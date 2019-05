MN - Passerini: "Commessi tanti errori da tutti, anche da Gattuso, ma il Milan se la sta giocando fino all'ultimo"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato così di Gattuso: "E' un orgoglio che sta rivendicando da circa tre settimane. Oggi ha detto questo ma noi tutti ricordiamo che per una buona parte della stagione la società stessa faceva capire che l'obiettivo fosse andare in Champions. Rino oggi dice che la società gli ha chiesto di provarci, evidentemente questo è quello che hanno chiesto a lui. Non c'è motivo per non credergli. Su una cosa ha ragione Gattuso, un punto in più o un punto in meno non può far cambiare completamente le opinioni. Credo che il lavoro di Gattuso sia da considerare positivo, sono d'accordo con lui quando dice che non tutto può essere giudicato dalla classifica, da un punto in più o un punto in meno. Sono stati commessi tanti errori da tutti, anche Rino ne ha commessi, ma la classifica ora dice che il Milan se la sta giocando fino alla fine. Credo che lui faccia bene a rivendicare il proprio lavoro. Sicuramente a livello societario è mancato qualcosa a livello comunicativo, tutti noi abbiamo avuto più volte il messaggio che il quarto posto fosse l'obiettivo stagionale. Oggi Rino ha detto che gli è stato chiesto di provarci: la differenza è sottile, c'è da capire dove sta fino in fondo la verità. Il lavoro di Gattuso per come lo vedo io è positivo e ha ragione Gattuso quando dice che un punto non può ribaltare completamente i giudizi sulla stagione".