MN - Pauluzzi: "Con i giocatori la parola di Maldini fa la differenza, me l'ha raccontato anche Bakayoko"

Contattato da MilanNews.it, il giornalista francese Valentin Pauluzzi ha parlato dell'importanza di Maldini da dirigente:

Come giudica il lavoro del Maldini dirigente? “Pur essendo stato uno dei miei idoli della mia gioventù, non è che ho fatto salti di gioia quando è tornato. Cioè, ero contentissimo ma era pur sempre un dirigente inesperto. Purtroppo andava giocato come dirigente e non come Maldini, il giocatore più emblematico della storia del Milan. Perché così è, spiace per Baresi ma è così. Da dirigente ha fatto un percorso interessante, il primo anno con Leonardo gli è servito molto e lui lo dice anche se all’inizio non era convintissimo perché non gli sembrava di incidere, mentre Leonardo continuava a dirgli che la sua parola con un procuratore o con un giocatore avrebbe fatto la differenza. Ne parlai proprio con Bakayoko un anno e mezzo fa, gli chiesi se davvero facesse la differenza essere contattati da uno come Maldini. Mi ha risposto che è ovvio che fa la differenza, Maldini è una leggenda e quindi ascolti più lui che un dirigente “sconosciuto” e che non ha avuto la sua carriera. Adesso è anche bravo nelle interviste pre partita, anche questo fa parte del ruolo. C’è chi è bravo e capisce di calcio ma davanti alle telecamere fa danni. Lui non è mai stato un gran chiacchierone però comunque sa dire le cose giuste senza essere troppo banale, è una parte importante del lavoro. Poi ha saputo costruire la squadra in sintonia con l’allenatore e con Ricky Massara, che è uno che lavora nell’ombra ma un grandissimo intenditore di calcio. Tra l’altro è anche mezzo francese (ride, ndr). Su Maldini ho un giudizio positivo a prescindere da come andrà la stagione, sperando però che il Milan rimanga nelle prime posizioni. Da quando faccio il giornalista non ho mai visto il Milan in Champions. Se qualcuno mi avesse detto “Guarda, andrai a vivere a Milano ma non vedrai più il Milan in Champions” non gli avrei mai creduto (ride, ndr)”.