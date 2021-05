MN - Piccinini: "Rinnovo Gigio? Se una società punta in alto dovrebbe fare un sacrificio, ma..."

In merito al futuro di Gigio Donnarumma, Sandro Piccinini ha rilasciato queste parole a Milannews.it: "Ci sono cose che non sappiamo. Non mi sento di dare consigli: Donnarumma è un professionista che ha un manager e io non mi sono mai scandalizzato quando qualcuno ha cambiato per andare a guadagnare di più: è un suo diritto. È chiaro che nei suoi panni valuterei i pro e i contro: dal peso di una maglia alla storia di una società, dalla differenza economica maggiore o minore del contratto. Secondo me una società che voglia puntare in alto e che si ritrova un capitale del genere in casa dovrebbe fare un sacrificio, però bisogna vedere in quali termini: se si tratta di andare incontro per un paio di milioni è un contro, se si tratta di raddoppiare l'offerta allora non ci può essere margine. Mi auguro che questa differenza tra domanda e offerta non sia così grande".

Clicca QUI per leggere l'intervista completa!!!