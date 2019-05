MN - Portanova: "Giampaolo si è evoluto in questi anni"

Daniele Portanova, ex difensore che ha lavorato con Giampaolo al Siena, ha spiegato a Milannews.it cosa potrebbe portare al Milan l'attuale allenatore della Samp: "Io penso che in questo campionato chi ha fatto vedere bel gioco è l’Atalanta di Gasperini, la Sampdoria di Giampaolo e la Lazio di Inzaghi. Questi sono tre allenatori che meriterebbero il salto di qualità. Per quanto riguarda Giampaolo posso dire che è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto, ma c'è stata anche un'evoluzione rispetto a quando mi allenava. Era un maniaco della fase difensiva e della sua organizzazione. In questi anni ha sviluppato anche l’organizzazione di squadra a livello offensivo e lo si vede nella Samp, Quagliarella è capocannoniere in Serie A".