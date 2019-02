MN - Preziosi: "Mai detto che Piatek non si sarebbe mosso da Genova, abbiamo colto l'occasione"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, presente all'evento benefico United for Genova, ha parlato di Piatek, queste le parole raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Non ho mai dichiarato io che Piatek non si sarebbe mosso dal Genoa, abbiamo colto l'occasione. Forse l'ha detto qualcun altro che rappresenta il Genoa. Piatek l'ho scelto io, l'abbiamo sostituito bene. La serenità e la pacatezza di Prandelli mi hanno colpito, se avesse voluto Bertolacci sarebbe già qui. Razzismo? I provvedimenti sono complessi, un popolo civile dovrebbe fermarsi al primo buu".