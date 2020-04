MN - Raimondi su Rangnick: "Per accettare il Milan vuole avere pieni poteri. E Maldini..."

In merito al possibile arrivo al Milan di Rangnick, Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha dichiarato a Milannews.it: "Rangnick per accettare il Milan vuole avere pieni poteri, vuole che ci sia fiducia nel suo progetto e nelle sue scelte. Sarebbe un manager, sia allenatore e sia la figura che sceglie i giocatori. Bisogna prestare attenzione quindi a quello che succederà con Maldini, visto che l’attuale direttore tecnico ha già bocciato il tedesco dicendo che non è il profilo ideale per il Milan. È probabile quindi che possa lasciare nel caso arrivi Rangnick, con Elliott però che potrebbe offrirgli un ruolo più istituzionale: diventerebbe così una figura come quelle di Nedved alla Juventus o Zanetti all’Inter. Sarebbe comunque un grande punto di riferimento, una voce importante che può farsi sentire durante la stagione nel caso il Milan dovesse subire qualche torto. Darebbe un apporto prezioso, non avrebbe più a che fare con il mercato e l’area sportiva ma non per questo sarebbe ridimensionato: cambia solo l’area d’azione".