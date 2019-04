MN - Reina: "Rigore netto. Su Romagnoli e Mandzukic poteva chiamare il VAR, sono episodi plateali"

Pepe Reina ha parlato in mix zone. Queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "“C’è anche grande voglia di giocare la prossima partita. La prestazione di oggi è stata all’altezza. È quello che volevamo. Se giochiamo così perderemo poche partite. La realtà è che abbiamo perso tre partite nelle ultime quattro, sabato ci aspetta un’altra finale e dobbiamo vincere”

Sugli episodi: “Un pochino esci sempre sconfitto da questo stadio ma a tutti i livelli. Quando ci sono da prendere decisioni cinquanta e cinquanta, difficilmente vieni premiato. Ho detto che il rigore per il fallo di mano, bisogna capire i criteri, quando è mani e no. Secondo me è netto. Se non ce lo danno pazienza. Non possiamo fare niente di più. Anche per i giocatori della Juventus penso sia rigore netto, occupa uno spazio che non dovrebbe occupare con il braccio. Se poi ti chiamano al Var, nove volte su dieci cambi decisione, oggi non è successo”

Sul calo nel secondo tempo: “E’ mancata la personalità nel palleggiare e nell’aggredire la Juventus per cercare il secondo. Abbiamo cercato di gestire, perché qua contro di loro ti viene da farlo. Poi un altro episodio ci ha penalizzato e un altro errore ci ha fatto perdere la partita. Mi voglio concentrare sulla prestazione di squadra perché è stata positiva”

Sull’arbitro: “La gestione della gara penso sia stata diversa da come avrebbe dovuto essere. Anche su Romagnoli e Mandzukic poteva chiamare il VAR, sono episodi plateali poi è un peccato perché rimane l’amaro in bocca. Preferisco parlare della prestazione positiva della squadra”.