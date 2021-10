MN - Roma: "Gli infortuni costano, ma il Milan ha dimostrato continuità con la forza del gruppo"

Flavio Roma, ex portiere del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sul Milan: "Gli infortuni sono sempre deleteri per una squadra, costano. Il Milan, però, in questi ultimi due anni ha dimostrato la forza del gruppo e di un'idea di gioco ed è stato frenato per poche partite dalle defezioni; i rossoneri hanno avuto una continuità importante perché il contesto squadra funziona".