MN - Serena: "Milan, dirigenza composta da persone giovani e motivate. Giampaolo allenatore didattico"

Intervistato da MilanNews.it, Aldo Serena ha parlato così del nuovo Milan che sta nascendo in queste settimane: "Non ci sono alternative per le imposizioni europee e per una disponibilità non elevata, sotto il profilo economico. La dirigenza del Milan mi sembra formata da persone giovani, anche di idee. Penso siano motivati, abbiano grande voglia, ci sia una freschezza che possa rendere interessante il progetto. Giampaolo è un allenatore didattico che sa costruire e valorizzare i giovani, aiutandoli nella loro crescita. Questo per i prossimi due anni o tre credo debba essere l’imperativo del Milan. Più avanti, poi, spero la società si strutturi, si dia una linea tendente a quella degli ultimi trent’anni, che possa acquistare anche giocatori di livello”