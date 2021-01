MN - Tognazzi: "Tante assenze? Il Milan non è dipendente da nessuno"

Gianmarco Tognazzi, noto attore italiano e grande tifoso rossonero, contattato dalla redazione di MilanNews.it ha commentato così le tante assenze a cui ha dovuto far fronte la squadra di mister Pioli nell'ultimo periodo:

Nella partite che abbiamo recentemente perso ci sono state assenze importanti come quella di Calhanoglu. Si può considerare il Milan dipendente dalle recenti prestazioni del turco?

“No, il Milan non è dipendente da nessuno. E’ dipendente da sé stesso. Tutti i giocatori che hanno caratteristiche così particolari non hanno sostituti veri e propri. Il Milan ha una serie di contingenze che gli ha tolto giocatori importanti per un lungo periodo di tempo. I sostituti di Calhanoglu sono giocatori molto giovani come Brahim Diaz e Daniel Maldini, calciatori che hanno caratteristiche diverse da lui. E’ chiaro che è un’assenza che conta in partite così importanti. Le valutazioni non sono così schematiche ma è chiaro che un giocatore come Calhanoglu dà un grande apporto. Il problema del Milan che ha avuto l’assenza contemporanea di 4-5 titolari o di giocatori che stavano incominciando a prendere ritmo e vengono fermati dal Covid-19 o da squalifiche. Guardando alle partite giocate quest’anno il Milan ha potuto disputare solo tre partite con la formazione titolare venendo meno a una continuità di uomini importantissima. Nonostante questo grazie al 110% di tutti i giocatori sono stati raggiunti certi risultati. In un’emergenza a catena tutti i recuperi sono importanti ma bisognerà avere pazienza. Il Milan è una macchina che per ritrovare i suoi giri ha avuto alcuni inciampi ma questo è fisiologico".