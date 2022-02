MN - Trevisani sul mercato del Milan: "Non mi aspettavo niente di diversa. Basi decisamente positive"

Riccardo Trevisani, noto giornalista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul mercato rossonero: "Non mi aspettavo niente di diverso. Kalulu ha dimostrato di poter fare il quarto centrale in questa squadra senza bisogno di comprare altro. Non dimentichiamoci mai che il Milan ha nella rosa un pacchetto offensivo composto da Ibrahimovic, Giroud, Leao e Rebic ai quali si è aggiunto Lazetic. Forse ci siamo fatti abbagliare dalle assenze ma non si può parlare di rosa corta e poi, se fai mercato, lo devi fare per migliorare”.

Quindi le basi gettate sono positive?

“Decisamente. Viene da un campionato dove l’Inter ha fatto più di novanta punti e nonostante questo il Milan si è fatto valere chiudendo al secondo posto”.